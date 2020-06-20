СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн /ПРАЙМ/. Спрос на перелеты в Крым стремительно восстанавливается, в июне средняя стоимость билетов снизилась более чем на 40%, сообщила пресс-служба минкурортов республики.

Выводы сделаны на основании данных сервиса онлайн-бронирования.

"Спрос на перелеты в Крым стремительно восстанавливается. Средняя стоимость перелетов в Крым в июне существенно снизилась в сравнении с показателями прошлого года — более чем на 40%", — говорится в сообщении.

География гостей, прилетающих авиатранспортом, широка, однако больше других покупают билеты в Симферополь москвичи (55%) и жители Санкт-Петербурга (11%). Доля туристов с детьми по отношению к прошлому году практически не изменилась (2019 – 22,9%, 2020 – 22,2%), а среднее время пребывания в Крыму выросло с 12 до 13 дней.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции населения и обязательной обсервации для граждан, приезжающих из других регионов страны. Кроме того, с 15 июня в республике открылись все кафе, рестораны и площадки для пикников, музеи и детские аттракционы на открытом воздухе, фитнес-клубы, бассейны и поля для гольфа. Крымские отели и санатории начали принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля, но возможность бронирования отдыха открыта уже с 15 июня.