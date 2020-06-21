МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Московские таксисты стали неотъемлемой частью городской жизни, а в год 95-летнего юбилея такси — и настоящими героями своего времени. Именно они спасали москвичей в период самоизоляции, привозили еду, доставляли товары и самих жителей столицы по важным адресам, рассказали опрошенные РИА Новости крупные московские агрегаторы такси.

Регулярное таксомоторное движение было открыто в Москве 21 июня 1925 года, хотя первые таксисты появились в столице ещё в 1907 году, и уже через пять лет московский таксопарк насчитывал 230 машин. Однако после Октябрьской революции таксомоторы в Москве и других крупных городах России на время прекратили свое существование. И вот 95 лет назад такси снова начали ездить по столичным дорогам. Таксомоторы быстро полюбились горожанам, поскольку были дешевле привычных извозчиков.

Руководитель пресс-службы сервиса "Везёт" Зоя Австрийская отметила важность даты для отрасли. По ее словам, в 1925 году пассажиры ещё воспринимали такси как аттракцион. Сама по себе поездка была событием — отстоять очередь, чтобы взять машину где-нибудь на Страстной и покатить на шахматный турнир в Дом Советов (гостиница "Метрополь"), приводит пример она.

Но меньше чем за 100 лет такси стало неотъемлемой частью Москвы, которая всегда находится в движении, ведь невозможно представить столицу без этого вида транспорта, отмечает гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский.

"Сегодня такси выполняет практически функцию общественного транспорта. Ежедневно москвичи и гости города оформляют миллионы заказов такси, чтобы успеть вовремя по делам", — поясняет Австрийская.

При этом в критические моменты такси может становиться чем-то большим, чем просто способ комфортного передвижения по городу. Так, хрестоматийным стал пример сентября 1914 года, когда несколько сотен такси были использованы для экстренной переброски солдат к северо-востоку от Парижа навстречу наступавшим немецким войскам. Это стало ясно и нынешней весной, когда мир нашёл себе нового "врага".

…НО ЧТО-ТО ГЕРОИЧЕСКОЕ В ЭТОМ ЕСТЬ

"В этом году День московского таксиста – особенный праздник. Эта сложная, требующая профессионализма, ответственности, иногда даже опасная работа, которую мы привыкли воспринимать как должное, стала по-настоящему героической. Водители такси помогали всем нам с наименьшим риском добираться во время необходимой самоизоляции туда, куда было по-настоящему нужно – домой, к родным и близким, в больницу", — прокомментировали в пресс-службе онлайн-сервиса заказа такси "Ситимобил".

Собеседник агентства добавил, что таксисты, рискуя, ежедневно выходили на линию, чтобы помогать передвигаться по городу врачам, медицинскому персоналу, волонтерам благотворительных фондов и донорам – "всем настоящим героям пандемии".

"Мы благодарим более 100 тысяч водителей Москвы за каждодневную работу. Труд таксистов заметен и ценен для жителей и гостей города, это стало еще очевиднее в период режима самоизоляции", — добавляет Австрийская.

"Недавно Gett принял участие в документальном фотопроекте "Герои нашего времени", который запечатлел опустевшую столицу в период пандемии: в это время на улицах города мелькали только желтые такси да курьеры. Я сам сел за руль и вместе с другими водителями Gett отвечал за комфортное и безопасное перемещение фотографов между местами съемок. Из окон пустого отеля "Националь" мы смотрели на непривычно опустевшие улицы: Тверская, Моховая — машин не было видно нигде", — поделился своими впечатлениями Сморгонский.

ПРОБЛЕМЫ РОСТА

В свою очередь, представитель сервиса такси "Максим" обеспокоен проблемами отрасли, которые замедляют дальнейшее ее развитие. По его мнению, московское такси всегда отличалось тем, что крупные таксомоторные компании сохранялись максимально долго без принципиальных изменений. Поэтому именно в регионах страны, где ситуация совсем другая, в начале 2000-х годов была создана современная модель агрегации и началась трансформация рынка такси. В результате двух технологических революций услуга стала автоматизированной, стандартизированной и массовой.

Однако московская специфика утяжелила модель агрегации посредническими услугами, отмечают в компании.

"В этом виде она экспортируется обратно в регионы. Это порождает массу противоречий, невыполнимых условий для участников рынка, иллюзий у контролирующих органов. Эта же специфика, по нашему мнению, сдерживает создание адекватного законодательства для цифровой отрасли такси, допуск самозанятых граждан без регистрации ИП к оказанию услуги, легализацию рынка и налоговые поступления", — заключил представитель компании.