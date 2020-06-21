ТОКИО, 21 июн /ПРАЙМ/. Один из ведущих авиаперевозчиков Японии, компания Japan Airlines (JAL) заявила о намерении выплатить каждому сотрудников до 150 тысяч иен (около 1,4 тысячи долларов) в качестве мер поддержки персонала на фоне значительного падения числа перелетов из-за эпидемии коронавируса, сообщило агентство Киодо.

Предполагается, что первые выплаты работникам могут быть направлены уже в начале июля. Всего штат компании насчитывает около 36 тысяч человек.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции и сокращения числа полетов операционные убытки JAL по итогам первых трех месяцев текущего календарного года оцениваются в 20 миллиардов иен (порядка 186 миллиона долларов). На фоне убытков в компании председатель правления авиакомпании Ёсихару Уэки уже заявил о намерении отказаться от своих летних бонусов, уточняет агентство.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались. В Японии к настоящему времени выявлены 18 593 случая заражения коронавирусом. Всего скончались 967 человек, выздоровели 16 735 человек.