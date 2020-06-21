МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Темнокожий житель штата Аризона и еще четыре человека подали совместный иск против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию после того, как афроамериканца сняли с рейса, сообщает телеканал NBC News.

По данным телеканала, инцидент произошел 31 мая на рейсе "Лос-Анджелес — Феникс", когда афроамериканец Элджин Бэнкс при посадке "вежливо спросил, заняты ли все места в самолете и может ли он сменить место, если есть свободные". На просьбу ему ответили, что он сможет поменяться, когда посадка закончится. По данным в иске, несколько белых пассажиров смогли сменить свое место, и Бэнкс обратился к стюардессе, спросив, сможет ли он пересесть ближе к первым рядам.

"Стюардесса агрессивным и оскорбительно-пугающим тоном ответила: "Сэр, отойдите назад", — приводит телеканал выдержки из искового заявления.

В иске отмечается, что Бэнкс не возражал, отметив, что он лишь попросил место ближе к передним рядам, после чего сделал то, что ему и сказали. При этом чуть позже к нему подошли сотрудники охраны и заявили, что он должен покинуть самолет. Пассажиры, сидевшие рядом, начали возражать и заявляли, что он не делал ничего неправомерного, однако и Бэнкса, и тех пассажиров, которые вступились за него, вывели из самолета.

В авиакомпании в свою очередь заявили, что Бэнкс требовал пересадить его в бизнес-класс, однако ему сообщили, что это невозможно, и попросили оставаться на своем месте.

"Любая дискриминация неприемлема и не соответствует нашим ценностям, поэтому мы начали расследование. Мы продолжаем заниматься эти инцидентом, но считаем, что обвинения не полностью и не точно отражают произошедшее", — цитирует телеканал заявление American Airlines.