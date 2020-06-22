МОСКВА, 22 июн /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне ослабления введенных из-за коронавируса ограничений в понедельник возобновляет туристические рейсы в Сочи.

Сочи официально открывается для туристов — губернатор Краснодарского края объявил о снятии ограничений для отдыхающих. С 21 июня отменена обязательная обсервация для прибывающих туристов, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона.

"Россия" 22 июня выполнит первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов. Вылет рейса состоится в 1.05 из терминала В, второй рейс авиакомпании по данному маршруту вылетит из "Шереметьево" в 1.10.

В рамках планомерного снятия ограничений рейсы в Сочи запланированы из 12 городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Сургута.

Авиакомпания также сообщила, что планирует возобновить туристические рейсы в Анапу, Симферополь, Калининград.