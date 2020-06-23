ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн /ПРАЙМ/. Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" с россиянами на борту прибыл из столицы Таджикистана Душанбе в Екатеринбург, сообщает онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Рейс прибыл в 1.56 (23.56 мск).

Ранее рейс доставил 115 пассажиров в Новосибирск, остальные 103 полетели до Екатеринбурга.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.