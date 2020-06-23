МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Пассажирская навигация по Москве-реке возобновляется во вторник, курсировать будут около 80 судов, оборудованные с учетом санитарных норм, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ранее из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено.

Перед стартом навигации все городские пассажирские причалы были тщательно проверены. Специалисты очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку, заменили резиновые отбойники. В порядок привели и набережные.

В этом году суда будут курсировать по более чем 10 маршрутам. Во время речного путешествия можно будет посмотреть на исторический центр и живописные районы столицы. Актуальные маршруты проложили мимо основных достопримечательностей: Кремля и собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя, МГУ имени Ломоносова, парка "Зарядье" и других. Продолжительность рейсов составит от одного до трех часов.

Отправиться на водную прогулку можно будет с десяти основных городских причалов, таких как Международная Выставка, Гостиница "Украина", Парк Горького, Большой Каменный Мост, Новоспасский Мост, Киевский Вокзал, Воробьевы Горы, Патриарший Мост, Зарядье, Коломенское. Кроме того, на юге Москвы откроются причалы Братеево и Марьино.

Все суда после каждого рейса будут проходить дезинфекцию. Пассажиры должны пользоваться масками и перчатками, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, максимальное количество людей на борту станет на 20–70% меньше. При этом стоимость билетов не изменится, их можно будет приобрести онлайн или на специальных точках продажи.