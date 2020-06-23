МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. РЖД возобновили курсирование уже более 20 внутрироссийских пассажирских поездов дальнего следования, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, посчитало РИА Новости на сайте компании.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. Как следовало из данных в специальном разделе о графике, всего РЖД отменяли более 100 поездов дальнего следования в РФ.

Регионы России в последнее время начали постепенно снимать ограничения, введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Согласно специальному разделу на сайте РЖД, в связи с указанным выше, а также для удовлетворения спроса пассажиров на поездки холдинг восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования.

Восстанавливаемые поезда в этом списке отмечены специальным знаком — зеленой галочкой. Компания уже сообщала ранее, что возвращен в расписание ряд отменных ранее рейсов "Сапсанов". С учетом этого, всего на сегодняшний день уже возобновили курсирование более 20 поездов.

Холдинг РЖД сообщал, что в третьей декаде июня в связи с постепенным снятием ограничений после коронавируса вернет в расписание 35 отменных ранее пассажирских поездов в России, в том числе на курорты Северного Кавказа и Черноморья, а при стабильно высоком спросе готов увеличить их число. С 24 июня вернутся в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее. Позднее компания сообщила, что спрос на поездки в поездах дальнего следования в июне вырос вдвое по сравнению с маем, и РЖД восстановят в расписании более 70 составов.