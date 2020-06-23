МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) начала страховать своих пассажиров от коронавируса, сообщается на сайте компании.

"Каждый пассажир Utair может за 300 рублей приобрести страховой полис от коронавируса. При диагностировании заболеваний органов дыхания из-за COVID-19 в течение двух недель с момента перелета или наступлении других рисков, связанных с вирусом, пассажир с полисом получит страховую выплату от 50 тысяч до одного миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Оформить полис страхования можно на сайте utair.ru или в мобильном приложении авиакомпании, поставив отметку при покупке билета или регистрации на рейс. Полис и электронный билет придут на указанную пассажиром электронную почту.

"В начале пандемии Utair сразу начал работу со страховыми компаниями, которые под наш запрос разработали страховой продукт от коронавируса. Мы понимаем риски путешествий в условиях пандемии и хотим, чтобы пассажиры чувствовали себя защищенными", — рассказал президент авиакомпании "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Utair летает более чем по 140 направлениям в России, из них более 75 маршрутов доступны только пассажирам авиакомпании. Utair связывает регионы России прямыми рейсами благодаря развитой системе трансферных хабов в Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Минеральных Водах, Сочи, Сургуте, Тюмени, Уфе и Ханты-Мансийске.