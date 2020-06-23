МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило пассажирам при отмене поезда дальнего следования в случае введения режима повышенной готовности или ЧС получить полную стоимость билета в случае сдачи или поехать по нему в течение года, следует из документа на соответствующем портале.

Постановление утверждает положения, касающиеся перевозок пассажиров в поездах, при угрозе возникновения отдельных ЧС, введения режима повышенной готовности или ЧС на всей территории России или на ее части. Документ датирован 20 июня и опубликован во вторник.

"При отмене отправления поезда дальнего следования в случаях (введения режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части — ред.) … пассажир имеет право: осуществить поездку по приобретенному проездному документу до станции, указанной в проездном документе в вагоне того же типа и класса, а также провоз багажа не позднее 12 месяцев после прекращения (указанных — ред.) обстоятельств; получить полную стоимость проезда и провоза багажа…", — говорится в постановлении.

При отмене отправления поезда дальнего следования в случае введения режима повышенной готовности или ЧС перевозчики должны разместить на своих официальных сайтах информацию об отмене отправления и о действиях пассажиров, оформивших билеты на этот поезд.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров из-за пандемии коронавируса, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменили более 100 поездов дальнего следования в России. При этом компания отмечала, что это касается лишь имеющих альтернативу составов.

РЖД сообщали весной, что при улучшении эпидемиологической ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров. Компания уже объявила о планах восстановить в расписании более 70 поездов дальнего следования в связи со снятием ограничений в регионах и ростом спроса на поездки в июне вдвое по сравнению с маем.