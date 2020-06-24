МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. РЖД со среды вернули в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса, заметило РИА Новости в приложении компании по продаже билетов и подтвердили ранее в пресс-службе компании.

Между Санкт-Петербургом и Москвой до вспышки COVID курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД из-за снижения пассажиропотока сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до 4 в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли этот поезд до Нижнего Новгорода.

С 29 мая число рейсов "Сапсанов" между Москвой и Петербургом было увеличено до 8 пар в день (16 рейсов) и вновь поставлен в расписание "Сапсан" из Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно. Такой график действовал до 24 июня. Согласно данным приложения РЖД, на 23 июня в расписании между Москвой и Санкт-Петербургом еще стояли 9 пар "Сапсанов", в том числе один из Нижнего Новгорода. На 24 июня — уже по 13 рейсов.

В пресс-службе РЖД РИА Новости подтверждали, что с 24 июня движение "Сапсанов" будет осуществляться по нормативному графику. Там добавляли, что, как и до отмен, со среды по будням будут курсировать 13 пар поездов, по выходным — до 15 пар.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. РЖД, следовало из данных в специальном разделе о графике, отменили более 100 поездов дальнего следования в России. При этом компания отмечала, что это касается лишь имеющих альтернативу составов.

РЖД сообщали весной, что при улучшении эпидемиологической ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров. Компания уже объявила о планах восстановить в расписании более 70 поездов дальнего следования в связи со снятием ограничений в регионах и ростом спроса на поездки в июне вдвое по сравнению с маем.