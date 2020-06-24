МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Движение транспорта на дорогах Москвы ограничат в среду из-за проведения парада Победы и запуска праздничных салютов.

Парад Победы на Красной площади в Москве в мае 2020 года из-за эпидемиологической обстановки был перенесен. Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня.

ПАРАД ПОБЕДЫ

"Двадцать четвертого июня состоится торжественное празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В связи с этим с 5.30 до окончания мероприятия закроют для проезда: улицу Тверская от улицы Моховая до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большая Садовая; улицу 1-я Тверская-Ямская от улицы Большая Садовая до улицы Гашека; Оружейный переулок от д. 3с1 до улицы Тверская; улицу Моховая от улицы Воздвиженка до улица Тверская; улицу Охотный ряд; улицу Большая Никитская от улицы Моховая до Романова переулка; Новую площадь", — говорится в сообщении пресс-службы столичного центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Кроме того, ограничат по движению: Старую площадь; Китайгородский проезд; Москворецкую набережную; Кремлевскую набережную; Гончарную набережную от Гончарного проезда; Котельническую набережную; Устьинскую набережную; Подгорскую набережную; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; улицу Болотная; Болотную площадь; Софийскую набережную; Раушскую набережную; Болотную набережную; Фалеевский переулок; улицу Балчуг; Лубочный переулок; Садовническую набережную от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; улицу Садовническая от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; 1-й Раушский переулок; 2-й Раушский переулок; улицу Солянка; Кадашевскую набережную.

Отмечается, что по завершению парада военная техника проследует обратно во временный парк на улице Нижние Мнёвники. Для этого с 10.00 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам: Большому Каменному мосту; Боровицкой площади; улице Воздвиженка; улице Новый Арбат; Новинскому бульвару; Страстному бульвару; Тверскому бульвару; улице Петровка; улице Садовая-Кудринская; улице Большая Садовая; улице Садовая-Триумфальная; улице Садовая-Каретная; улице 1-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице 2-я Брестская от улицы Гашека до Триумфальной площади; улице Баррикадная; улице Красная Пресня; Звенигородскому шоссе; улице Мнёвники; проспекту Маршала Жукова от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения; улице Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники. Перекрытия будут сняты по мере прохождения техники.

Также отмечается, что парковочные места на Раушской набережной, Садовнической улице, Садовнической набережной, улице Балчуг, Болотной улице, Фалеевском переулке, Болотной площади, Болотной набережной, Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянка, Москворецкой набережной, улице Садовая-Триумфальная, Кадашевской набережной будут недоступны с 00.01 23 июня до 13.00 24 июня.

Помимо этого, с 5.30 до 8.00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

ПРАЗДИЧНЫЙ САЛЮТ

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной.

Некоторые участки московских дорог перекроют в связи с проведением салютов, посвященных Дню Победы, сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Так, будет перекрыт участок улицы Косыгина от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта и Университетская площадь от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Уточняется, что участки будут полностью перекрыты 24 июня с 20.30 до 22.20.