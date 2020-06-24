МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Выручка сегмента "Такси" интернет-компании "Яндекс" во втором квартале может составить 11,9-12,3 миллиарда рублей, что в среднем на 37,3% больше по сравнению с 8,8 миллиарда рублей за аналогичный период 2019 года, говорится в материалах "Яндекса".

Сегмент "Такси" включает сервис онлайн-заказа такси ("Яндекс.Такси" и Uber в России и ближнем зарубежье), фудтех-направление ("Яндекс.Еда", сервис доставки наборов для приготовления блюд "Яндекс.Шеф" и гиперлокальный сервис доставки продуктов "Яндекс.Лавка"), а также направление разработки беспилотных автомобилей.

Как отмечается в материалах, предполагаемое увеличение выручки в основном обусловлено ростом доходов предприятий foodtech-направления, а также услугами такси и логистики для корпоративных клиентов.

Ожидается, что скорректированный показатель EBITDA сегмента "Такси" будет отрицательным в размере 500 миллионов рублей против положительного результата 423 миллиона рублей за аналогичный период 2019 года. В первую очередь, это обусловлено инвестициями в расширение "Яндекс.Лавки" и направление беспилотных автомобилей.