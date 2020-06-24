КАЛИНИНГРАД, 24 июн /ПРАЙМ/. Калининградский автомобилестроительный холдинг "Автотор" в 2020 году продолжит работать над созданием в регионе международного медицинского кластера (ММК) с участием японских и российских компаний, говорится в отчете о работе предприятий холдинга в 2019 году, опубликованном в среду.

В 2019 году была разработана первая очередь проекта с условным наименованием "Японская деревня", который предусматривает создание международного медкластера с участием японских и российских компаний. Ожидается, что предприятия кластера смогут предоставлять различные медицинские услуги с использованием японских технологий и оборудования не только жителям России, но и иностранным гражданам, заниматься производством и экспортом медикаментов и медицинских изделий.

"На 2020 год запланировано профильное взаимодействие с экспертами Минздрава России в рамках нацпроекта "Здравоохранение", федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг", подписание генерального соглашения о сотрудничестве с определением специализированных компаний-участников проекта с японской стороны между "Крэйг Траст" (Япония) и ООО "АВТОТОР Холдинг Инвест", — говорится в отчете.

Проект "Японской деревни" планируется реализовывать на территории строящегося в Калининграде кластера полнопрофильных автомобильных производств на площади 42 гектара.

В марте 2019 года был подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Калининградской области, компанией "Крэйг Траст" (Япония) и ООО "АВТОТОР Холдинг Инвест", в декабре проект рассмотрели на 15-м заседании российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, где стороны подтвердили намерение развивать проект строительства медкластера.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде, первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает более 40 моделей легковых и коммерческих автомобилей брендов BMW, KIA, Hyundai, Ford и других.