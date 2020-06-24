МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Около 10 тысяч клиентов британской авиакомпании EasyJet подали коллективный судебный иск против компании после заявления о кибератаке, в результате которой произошла утечка данных более 9 миллионов пассажиров, сообщает издание Financial Times.

"По словам юристов, к иску присоединилось около 10 тысяч клиентов, что делает его одним из крупнейших в Великобритании групповых исков, связанных с предоставлением персональных данных", — пишет газета.

Дело ведет юридическая компания PGMBM, по утверждению фирмы, к иску присоединились клиенты из более чем 50 стран.

"Это колоссальная утечка данных и ужасный недостаток ответственности, который серьезно сказывается на тысячах клиентов EasyJet", — заявил один из партнеров компании PGMBM Том Гудхэд.

Сам лоукостер заявил, что знает о поданном иске.

"Нам известно, что юридическая фирма подала групповой иск против EasyJet в Высокий суд, и что другие фирмы рекламируют свои услуги, чтобы сделать то же самое. Это не редкость, и только то, что эти фирмы занимаются рекламой, не означает, что у них есть серьезные претензии", — цитирует издание заявление компании.

В мае британский лоукостер заявил, что подвергся кибератаке, в результате которой хакеры похитили данные об электронных адресах и поездках примерно 9 миллионов клиентов. Также хакеры похитили данные о банковских картах 2208 клиентов.