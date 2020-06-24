КАЛИНИНГРАД, 24 июн /ПРАЙМ/. Автомобилестроительный холдинг "Автотор" в 2019 году обеспечил более половины объема всей товарной продукции Калининградской области, говорится в опубликованном в среду годовом отчете о работе предприятий холдинга.

"Доля товарной продукции "Автотор" (с НДС и акциз) в общем объёме всей произведённой на территории Калининградской области товарной продукции в 2019 году составила 53,3%, превысив показатель предыдущего года на 3,8%. Объём товарной продукции "Автотор" в 2019 году составил 351,9 миллиарда рублей", — говорится в отчете.

Отмечается, что объем товарной продукции "Автотор" в 2019 году на 14% превысил результат 2018 года (308,6 миллиарда рублей). При этом положительная динамика показателя объема товарной продукции сохраняется с 2015 года: прирост c 2015 по 2019 годы составил 181%.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде, первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает более 40 моделей легковых и коммерческих автомобилей брендов BMW, KIA, Hyundai, Ford и других. По итогам 2019 года "Автотор" выпустил 213153 автомобиля, что на 4,9% больше, чем в 2018 году.