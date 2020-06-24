МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. РФ откроет международное авиасообщение, как будет позволять обстановка, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Обстановка будет позволять — и будем открываться", — заявил Борисов журналистам, отвечая на вопрос о возможности возобновления международного авиасообщения. При этом вице-премьер затруднился назвать вероятные сроки: "не знаю на этот счет".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.