КАЛИНИНГРАД, 24 июн /ПРАЙМ/. Предприятия холдинга "Автотор" в 2019 году уплатили почти половину от общего объёма всех налогов, собранных на территории Калининградской области, говорится в опубликованном в среду годовом отчете о работе предприятий холдинга.

"Налоги и сборы, уплаченные "Автотором" в 2019 году, составили 87,9 миллиарда рублей, или 48,2% от общего объёма всех налогов, собранных на территории региона, увеличив показатель 2018 года на 6,1 процентных пункта. Остальные предприятия области выплатили 94,6 миллиарда рублей или 51,8%", — говорится в отчете.

Отмечается, что на долю "Автотора" в 2019 году приходится 65,8% собираемого на территории Калининградской области НДС (55,5 миллиардов рублей) и около 47% (8,9 миллиарда рублей) уплаченного акциза. Таким образом, по данным, указанным в отчете предприятия, "Автотор" сохранил лидирующие позиции крупнейших налогоплательщиков на территории Калининградской области и в Северо-Западном федеральном округе.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде, первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает более 40 моделей легковых и коммерческих автомобилей брендов BMW, KIA, Hyundai, Ford и других. По итогам 2019 года "Автотор" выпустил 213153 автомобиля, что на 4,9% больше, чем в 2018 году.