КАЛИНИНГРАД, 24 июн /ПРАЙМ/. Первый рейс в чартерной программе туроператора "Библио-Глобус", на борту которого больше 160 туристов, прибыл в Калининград из Москвы, сообщили журналистам в министерстве по культуре и туризму.

"Первый чартерный рейс "Библио-Глобуса" Москва — Калининград прилетел в 5.55 утра (6.55 мск). На борту 163 туриста. Они едут отдыхать в отели Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Янтарного и Куршской косы. "Библио-Глобус" предлагает туристам пакетные туры — они состоят из перелета, трансфера и проживания. Средняя продолжительность поездки составляет семь дней, стоимость — около 30 тысяч рублей", — рассказали в министерстве.

По информации "Библио-Глобус", полетная программа в Калининград запланирована из Москвы с частотой два раза в неделю — по средам и субботам, из Санкт-Петербурга — один раз в неделю по воскресеньям и из Екатеринбурга каждую субботу.

С 22 июня калининградские власти отменили обсервацию и самоизоляцию, введенную с 20 апреля из-за распространения коронавируса.