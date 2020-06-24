ДУШАНБЕ, 24 июн /ПРАЙМ/, Лидия Исамова. Авиавласти Таджикистана получили разрешение на чартерные рейсы для вывоза таджикских граждан из России, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД республики.

"Авиационные власти Таджикистана получили разрешение на чартерные рейсы для вывоза таджикских граждан из России, первый чартерный рейс с пассажирами на борту вылетит из Москвы 25 июня", — сказал собеседник агентства.

По его словам, российские власти также дали согласие на то, чтобы авиакомпании "Таджик Эйр" и "Сомон Эйр" вывозили и российских граждан из Таджикистана в Россию.

"Список российских граждан будет предоставляться авиакомпаниям посольством России в Таджикистане", — сказали в МИД.

Спецрейсами из России в первую очередь будут вывозить женщин с маленькими детьми, беременных, пожилых и тех, кто имеет серьезные заболевания. Далее по списку лица, которые выехали ранее в Россию в служебных целях и вынужденно остались.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.