КАЗАНЬ, 24 июн /ПРАЙМ/. Российская авиационная отрасль уже к четвёртому кварталу этого года может компенсировать значительную часть своих потерь, а в следующем году — выйти на "докоронавирусные" показатели, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Действительно, самая пострадавшая отрасль – авиация. Но, тем не менее, президентом принято решение: 23 миллиарда рублей выделено в поддержку авиакомпаний и более 10 миллиардов – аэропортам. Я думаю, что если загрузка самолётов будет, как сегодня (на рейсе) "Москва – Казань", то отрасль к четвёртому кварталу должна хотя бы компенсировать значительную часть своих потерь", — сказал Левитин журналистам.

Он также отметил важное решение, принятое главой страны, о поддержке строительства новых авиационных судов.

"Это 66 вертолётов для национальной службы санитарной авиации … и 59 самолётов Superjet. Поэтому я думаю, что отрасль выйдет в следующем году на свои показатели до вируса", — резюмировал помощник президента.

Левитин в среду прилетел в Казань из Москвы первым рейсом авиакомпании "Аэрофлот" на самолёте, названном именем татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.