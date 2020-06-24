КАЗАНЬ, 24 июн /ПРАЙМ/. Предложения о выполнении международных рейсов из Российской Федерации есть, но решение о возобновлении авиасообщения будет приниматься с учётом рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Вы видите, как сегодня Евросоюз открылся только в границах Евросоюза. Остальное уже каждая страна будет решать, когда ей открывать границы для других стран. Есть уже предложения по тому, чтобы наши самолёты летали в ряд стран. Но это вопрос санитарно-эпидемиологической службы", — сказал Левитин журналистам, отвечая на вопрос, когда могут быть возобновлены международные авиарейсы.

Левитин в среду прилетел в Казань первым рейсом авиакомпании "Аэрофлот" на самолёте, названном именем татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.