ВАШИНГТОН, 24 июн /ПРАЙМ/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) просит страны отказаться от карантина для авиапассажиров во время восстановления от пандемии коронавируса и предлагает в качестве альтернативы обязательное тестирование пассажиров в странах повышенного риска, заявил глава организации Александр де Жюньяк.

"Введение карантина в отношении прибывающих пассажиров держит страны в изоляции и оставляет сферы перевозок и туризма без работы. К счастью, существуют альтернативы, которые позволят снизить риск импорта инфекции COVID–19 и одновременно сделают возможным возобновление перевозок и туризма, что является ключевым фактором к восстановлению национальных экономик", — заявил глава IATA на брифинге.

Для снижения риска распространения коронавируса по мере открытия государственных границ организация предлагает "многоуровневые меры". Ключевой из них является недопуск зараженных COVID–19 пассажиров к полету. В частности, предлагают в IATA, пассажирам в странах повышенного риска следует проходить тест на коронавирус до прибытия в аэропорт, чтобы на борт самолета допускались только те, у кого точно нет COVID–19.

"Анализ должен быть широкодоступным, крайне точным и быстрым. Результаты тестов должны подлежать независимой проверке, а также признаваться властями. Также должна быть обеспечена возможность их безопасной передачи соответствующим органам", — говорится в опубликованных на сайте организации рекомендациях.

В организации также подчеркивают необходимость соблюдения мер социального дистанцирования, обязательность ношения масок, тщательной дезинфекции, а также отслеживания контактов тех, у кого заболевание было выявлено уже после полета.

"Многоуровневый подход к безопасности делает полеты самым безопасным способом передвижения, но также позволит системе эффективно функционировать… Карантин – это односторонняя мера, она защищает одних и совершенно подводит других", — отмечают в организации, предлагая правительствам на основе предложенных рекомендаций разработать меры, которые позволят "защитить людей и от вируса, и от безработицы".