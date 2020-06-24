КАИР, 24 июн /ПРАЙМ/. Египет получил первую партию пассажирских вагонов, изготовленных "Трансмашхолдингом" (ТМХ) по заказу Египетских национальных железных дорог, начало эксплуатации ожидается в июле, сообщается в полученном РИА Новости релизе министерства транспорта страны.

"22 пассажирских вагона третьего класса доставлены в среду в порт Александрии. Еще десять вагонов – вторая часть этой поставки – будут доставлены в первую неделю июля", — цитируется в релизе министр транспорта Камиль аль-Вазир.

По его словам, следующие партии будут состоять в среднем из 35 вагонов.

"Уже поставленные новые вагоны и те, поставка которых ожидается, будут соединены с новыми локомотивами. Граждане Египта увидят уже в июле начало эксплуатации этих новых локомотивов и вагонов, что позволит поднять уровень предоставляемых услуг", — подчеркнул аль-Вазир.

Министр отметил, что контракт на производство вагонов является самым масштабным в истории Египетских железных дорог.

Производство осуществляется в России (на Тверском вагоностроительном заводе) и в Венгрии (на предприятии Dunakeszi Jarmujavito, 90% которого купил ТМХ). Поставки финансируются совместно венгерским и российским экспортно-импортными банками.

Египту всего по контракту будут поставлены вагоны пяти разных моделей. Срок эксплуатации подвижного состава как в условиях континентального, так и в условиях прибрежного египетского климата – 40 лет.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Французская Alstom владеет 20% ТМХ, структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы — около 80%. ТМХ ранее сообщал, что контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа.