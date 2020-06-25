МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и ВЭБ профинансируют поставку 111 автобусов за 1,3 миллиарда рублей для Перми, сообщила пресс-служба ГТЛК.

"ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ВЭБ.РФ) профинансируют на паритетных началах сделку по приобретению 111 низкопольных автобусов отечественного производства для развития городского пассажирского транспорта в Перми. Общий объем инвестиций в закупку техники составит 1,3 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что до середины июля городским перевозчикам будет поставлено в лизинг 55 дизельных автобусов ЛиАЗ-529265 и 56 машин ЛиАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе. Транспорт выпускается на Ликинском автобусном заводе, входящем в Группу ГАЗ, с применением современных технологий автобусостроения.

"Это — первый проект развития российского общественного транспорта в котором ВЭБ и ГТЛК объединяют свои усилия…. При поддержке Минтранса, совместно с ВЭБ мы выходим на качественно новый этап развития экологичных пассажирских перевозок. Для нас и наших партнеров важно продолжать работу даже в текущих непростых условиях, чтобы обеспечить стабилизацию транспортного рынка в кратчайшие сроки", — приводятся в сообщении слова генерального директора ГТЛК Михаила Полубояринова.

"В 2020 году Минтранс России в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" начал оказывать содействие регионам в обновлении подвижного состава городского пассажирского транспорта. Уже в текущем году в российские города ГТЛК будет поставлено в лизинг более 500 новых автобусов и троллейбусов с 60-процентной скидкой от их стоимости за счет средств федерального бюджета", — цитирует компания министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. Объем инвестиций ГТЛК в пассажирский транспорт на 1 июня составил 29 миллиардов рублей, из которых 15,9 миллиарда рублей приходятся на энергоэффективный транспорт. С 2020 года ГТЛК является исполнителем мероприятия нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях.