МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Крупнейший российский авиаперевозчик — компания "Аэрофлот" — в июне текущего года продолжил возить пассажиров за границу несмотря на прекращение международного авиасообщения и закрытия границ РФ, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний.

Как рассказали собеседники издания, "Аэрофлот" как минимум с начала июня перевозит своих клиентов из Москвы ряд европейских городов:

во Франкфурт-на-Майне,



в Париж,



в Лондон,



а также в Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив.



Как можно увидеть в системе бронирования "Аэрофлота", авиакомпания продает билеты на рейсы в Нью-Йорк на 28 июня, хотя границы еще закрыты.

Открыта продажа и обратных билетов.

"Ведомости" пишут, что продажи на эти рейсы открываются менее чем за неделю: зарезервировать место в салоне самолета заранее нельзя.

Как рассказали сотрудники авиакомпании, эти рейсы оформлены как грузовые: международные грузовые перевозки разрешены, и билеты на них продаются с разрешения Росавиации.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Российская Федерация с марта приостановила международное пассажирское авиасообщение. Исключение составили для россиян, которых нужно было привезти на родину, с этой целью МИД занимался организацией вывозных рейсов. С июня началось постепенное снятие ограничений. Так, теперь граждане России могут выехать за рубеж к родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, работу или учебу.