МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края намерено заключить контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги от горноклиматического курорта "Альпика-Сервис" до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи, следует из данных портала госзакупок.

Ранее был объявлен соответствующий конкурс с начальной (максимальной) ценой контракта почти в 770 миллионов рублей. Заявки на участие подали три компании.

Закупочная комиссия выбрала победителем ООО "Стройюгрегион". С ним планируется заключить контракт.

Работы по контракту обойдутся краевому бюджету в 762,3 миллиона рублей. Согласно документации, заказчик ожидает, что работа начнется с момента заключения контракта, а закончится к 30 ноября 2022 года. Контракт действует до конца декабря 2022 года.