МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Муниципальное казенное учреждение "Стройсервис" города Свободного Амурской области ищет подрядчика на строительство нового автомобильного моста вместо рухнувшего в октябре 2018 года, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,1 миллиарда рублей, следует из данных порта госзакупок.

В октябре 2018 года в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. Виадук, построенный в 1982 году, было решено демонтировать. Предварительной причиной ЧП власти назвали проезд по мосту тяжелого большегрузного транспорта.

"Выполнение работ по реконструкции автодорожного путепровода на пересечении автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская город Свободного с железнодорожным полотном", — сформулирован объект закупки.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,1 миллиарда рублей, это средства бюджета города Свободный. Заказчик ожидает окончания выполнения работ не позднее 30 октября 2021 года.

"В целях контроля и координации производства работ на объекте обеспечить установку камер видеонаблюдения на объекте, транслирующих видеосъемку в режиме реального времени с возможностью просмотра через сайт… Размещение камер должно обеспечивать обзор всей зоны производства работ", — говорится в проекте контракта.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 20 июля, итоги подведут 24 июля.