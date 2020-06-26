С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Россия" рейсом "Бишкек – Санкт-Петербург" с россиянами на борту в пятницу вечером прибыл в "Пулково", следует из данных онлайн-табло аэропорта.

"Рейс FV 6696 … прибыл … в 20.29 мск", — сообщается на табло.

Ранее городская администрация сообщала, что из Киргизии возвращается 151 человек: 81 житель Петербурга, 18 жителей Ленинградской области и 52 жителя других регионов России.

Сразу после прибытия в аэропорту "Пулково" у пассажиров возьмут анализы, проверят наличие симптомов, выдадут официальное предписание о 14-дневном карантине. После выдачи продезинфицированного багажа на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД жителей Петербурга и Ленинградской области перевезут на самоизоляцию по месту жительства. Жители других регионов разместятся в обсерваторе в Курортном районе, где сейчас находятся 59 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.