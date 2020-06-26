НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн /ПРАЙМ/. Власти Пакистана запретят полеты 262 пилотам, в том числе 141 пилоту "Международных авиалиний Пакистана", в связи с тем, что их лётные лицензии вызывают сомнение, сообщил министр авиации Гулам Сарвар Хан.

Власти страны считают, что эти пилоты подделали результаты от одного до восьми тестов.

Как отметил Хан, всего в Пакистане 860 человек имеют летные лицензии, при этом 753 обслуживают авиалинии Пакистана, а 107 работают в иностранных авиакомпаниях.

"Списки подозреваемых пилотов были отправлены в соответствующие органы, в том числе список из 141 пилота руководителю "Международных авиалиний Пакистана", в котором указывалось, что он должен запретить этим людям дальнейшие полеты", — цитирует заявление министра телеканал Geo.

Хан отметил, что помимо пилотов национального перевозчика в подделке лицензий подозреваются 10 пилотов авиакомпании Serene Airline, девять из Air Blue. Все остальные работают в аэроклубах или на чартерных рейсах. Министр отметил, что все работодатели пилотов предупреждены о том, что их лицензии вызывают сомнение.

Он также объявил об отстранении пяти чиновников от работы в авиационных и лицензионных органах.

"У меня есть пять писем с отстранением от должности для должностных лиц управления гражданской авиации и лицензирующего органа, включая старшего совместного директора по лицензированию Асифа-уль-Хака, старшего совместного директора по лицензированию Фейсала Мансура Ансари, старшего суперинтенданта по персоналу Абдул Раиса, помощника администратора 2-го класса, Халида Джаведа и помощника администратора 2-го класса Сайеда Аделя Афтаб ", — сказал министр.

Хан сказал, что его министерство консультируется со своим юридическим отделом по поводу возможности просить Федеральное агентство по расследованию "возбудить против них уголовное дело".