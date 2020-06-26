РИМ, 26 июн /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) уведомила работающие авиакомпании о запрете на использование пассажирами багажных полок самолетов из санитарных соображений, говорится в сообщении ведомства.

Контролирующий орган таким образом прояснил авиаперевозчикам указания, полученные от министерства здравоохранения и научно-технического комитета при Совете министров страны по борьбе с эпидемией коронавируса.

"В отношении ручной клади указывается, что на борт разрешено проносить только багаж такого размера, который можно разместить под сиденьем впереди в соответствии с ограничениями, установленными отдельными компаниями", — говорится в сообщении.

ENAC отмечает, что новая норма касается пассажиров всех рейсов внутри страны, а также международных перелетов в и из Италии. По словам ведомства, запрет проносить небольшие чемоданы на борт продиктован необходимостью избегать скученности людей в салоне, передвижений по нему и слишком близкого контакта между пассажирами.

При этом особо отмечается, что авиакомпании не могут требовать от пассажиров дополнительных затрат на сдачу их вещей в багаж.

Решение уже приветствовала организация по защите прав потребителей Codacons. Там отметили, что оно позволит "избежать хаоса" в тот момент, когда пассажиры помещают или достают свой багаж с верхних полок. "Итальянцы, будучи одними из самых недисциплинированных пассажиров в Европе, создают очереди и задержки, что в нынешние времена может увеличить риск заражения", — говорится в сообщении.