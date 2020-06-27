ВЛАДИВОСТОК, 27 июн /ПРАЙМ/. Железнодорожная ветка в Приморье, где из-за селя с рельсов сошли тепловоз и два вагона, восстановлена, сообщило в субботу правительство региона.

В пятницу ДВЖД сообщила, что тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов, пострадавших нет. По данным властей края, причиной схода вагонов стал сель. По данному участку железной дороги доставляют уголь в новый порт в районе Подъяпольского. Состав вез уголь в порт со стороны Смоляниново. Из-за аварии движение поездов по всей ветке было остановлено.

"Пострадавших нет, экология не нарушена, последствия устраняются, железнодорожная ветка восстановлена", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за ливней в крае несколько дорог подтопило, местами проезд ограничен.

По сведениям АО "Примавтодор" на утро субботы, на некоторых участках дорог остаются переливы воды.

В ближайшие сутки из-за ливней на реках южной половины края, восточного побережья и центральных районов ожидаются дополнительные подъемы воды на 0,6-1,2 метра, на отдельных участках рек — с выходом воды из берегов и подтоплением близко расположенных территорий.