АФИНЫ, 27 июн /ПРАЙМ/. Правительство Греции призывает граждан пересесть на транспорт на электрической тяге и обещает множество стимулов. Власти сулят потенциальным покупателям субсидии, экономию средств, низкие или нулевые налоги, бесплатную парковку и, конечно, чистый воздух.

Только на первом этапе государство субсидирует 100 миллионов евро в течение 18 месяцев для закупки автомобилей нового типа. Предполагается, что субсидии покроют 25% стоимости примерно 14 тысяч новых электромобилей, выгода в сочетании с экологическим бонусом и соответствующими налоговыми льготами приблизится к 10 тысячам евро.

Причем льготы касаются не только легковых автомобилей, но в целом транспорта на электродвигателях: автобусов, мотоциклов, мопедов, велосипедов, скутеров.

Цель состоит в том, чтобы к 2030 году каждый третий автомобиль в Греции был на электротяге.

Законопроект об электротранспорте вынесен на всенародное обсуждение до 1 июля.

Греческий климат позволяет использовать электромобили: зимой снега практически не бывает, и температура обычно не опускается ниже нуля, когда аккумуляторы начинают очень быстро разряжаться.

БУДУЩЕЕ АВТОМОБИЛЯ – ЗА ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ?

В 2019 году в Греции было продано в общей сложности 478 электромобилей (с аккумуляторами — BEV или перезаряжаемые гибриды — PHEV), что составляет всего 0,42% от общего объема продаж автомобилей. Однако в первые четыре месяца 2020 года продажи этой категории автомобилей уже увеличились: было продано 214 автомобилей, а доля за четыре месяца составила 0,9%, сообщила Ассоциация импортеров автомобилей (СЭЭУ).

По оценкам игроков рынка, в этом году продажи электрокаров могут достичь 2 тысяч, а в 2021 году – удвоиться.

Помочь продажам должны обещанные стимулы. Власти Афин заявили, что в исторические районы Плака и Торговый треугольник въезд будет разрешен только для электромобилей, для них будет бесплатная стоянка 30 станций зарядки.

Правительство начало широкую кампанию за переход на электромобили и расхваливает их преимущества.

"Электротранспорт — более дружественный к природе вид перевозок. Один автобус с электродвигателем экономит 31,8 тысячи литров бензина ежегодно. Один частный электромобиль экономит 1,3 тысячи литров бензина и 2,5 тонны СО2 ежегодно", — говорится в материалах министерства окружающей среды и энергетики Греции к презентации программы перехода на электромобили.

"Обновляя парк автомобилей в Греции, мы участвуем европейском плане по уменьшению СО2 на 170 миллионов тонн к 2030 году", — заявило министерство.

Сейчас средний возраст греческого автопарка составляет 15,7 года, а средний возраст автомобилей такси – 12 лет.

По данным специалистов, эксплуатация электромобилей намного дешевле, чем машин с двигателями внутреннего сгорания. Проехать 10 тысяч километров в год будет стоить 1200 евро для автомобиля на бензине и 420 евро для электромобиля при использовании единого тарифа на электроэнергию. Если же заряжать электромобиль ночью по ночным энерготарифам, то стоимость снизится до 220 евро.

За 50 евро на автомобиле с ДВС можно проехать 420 километров, на электромобиле — 1190 километров в случае зарядки только днем, а если заряжать его только ночью, то 2270 километров.

Содержание электромобиля обойдется в 100 евро в год, а обычной машины – в 350 евро.

Правительство обещает и налоговые льготы. Транспортный налог на обычный автомобиль составляет в среднем 150 евро в год, электромобили временно освобождены от его уплаты.

Бесплатной (на ближайшие несколько лет) будет и парковка электромобиля, в то время как владельцу обычного авто придется выложить в среднем 200 евро в год.

В итоге в год при "накате" 10 тысяч километров обычный автомобиль обходится в 1900 евро, а электромобиль в 500 евро, подсчитали эксперты.

Правительство обещает и существенные налоговые скидки на покупке электромобилей и при инвестициях в электротранспорт.

Вместе с электромобилями власти пропагандируют и двухколесные и трехколесные мотоциклы и скутеры на электрической тяге, электровелосипеды. Владельцам личного электротранспорта предоставят и разные экологические бонусы на суммы от 800 до 5 тысяч евро. Еще большие льготы получат предприниматели, меняющие транспорт с бензиновыми двигателями на электромобили.

ВПЕРЕДИ ЕВРОПЫ

"Правительство хочет вывести нашу страну на передний край Европы и в этой области", — заявил министр окружающей среды и энергетики Костис Хатзидакис в связи с вынесением законопроекта "Переход к низкоэмиссионной мобильности: меры по продвижению и функционированию рынка электротяги".

"Мир и Европа движутся быстрыми темпами в новую эру. Окружающая среда делает этот переход необходимым, и технологические достижения приходят на помощь. Электрическая тяга — это не увлечение, это новый экологический способ передвижения", — сказал министр.

Он призвал всех покупать электрические и гибридные транспортные средства.

"Мы ждем участия всех, особенно молодежи, так как речь идет не только об автомобилях, но и о двухколесном транспорте, и велосипедах. Вместе мы можем создать условия для зеленого транспорта в Греции", — сказал Хадзидакис.

По его мнению, предложенные стимулы и введение обязательной квоты при государственных закупках "чистых" транспортных средств при модернизации автопарка приведут к тому, что 25% новых автомобилей с августа 2021 года, как ожидается, будут электрическими.

Обязательные "зеленые" критерии отбора и оценки вводятся при проведении в государственном секторе тендеров, связанных с использованием транспортных средств.

"Зеленый поворот" — это выбор, прежде всего политический, заявлял ранее премьер-министр Кириакос Мицотакис при презентации плана перехода на электротягу.

По его словам, переход к новому "более зеленому" образу жизни позволяет сформировать новую модель социального поведения и культуры повседневной жизни, которая определит атмосферу в Греции в ближайшие десятилетия. Премьер заявил, что ближайшей целью является сделать значительный скачок в развитии: привлечь инвестиции в промышленность электромобилей, в сектор электрификации, и для этого создаются стимулы.

По мнению Мицотакиса, начавшаяся в 1882 году при Томасе Эдисоне битва между электричеством и нефтью не была окончательно решена, и спустя 130 лет электричество берет свое.

"В Норвегии уже половина новых автомобилей на дороге электрические. С 2035 года в Англии больше не будут продаваться автомобили старых технологий. Норвегия установила этот предел еще раньше — в 2025 году. Очень большие страны, которые экономически отстают от Греции, такие как Индия, установили ограничение на запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2030 году", — заявил Мицотакис.

По его словам, в Греции сегодня доля электромобилей едва превышает 0,33%.

"Страна с таким большим потенциалом в зеленой энергии имеет такое небольшое проникновение электрической мобильности. Поэтому Греция, наконец, готовится подключиться к розетке будущего", — сказал Мицотакис.

По его словам, на сегодня национальная цель Греции менее амбициозна, чем цели других стран.

"Каждый третий автомобиль в Греции к 2030 году станет электрическим", — заявил он.

"На первом этапе мы субсидируем 100 миллионов евро и в течение 18 месяцев закупаем автомобили нового типа. Предполагается, что это покроет 25% стоимости примерно 14 тысяч новых электромобилей. Выгода в расчете на единицу в сочетании с экологическим бонусом и соответствующими налоговыми льготами приблизится к 10 тысячам евро. Что сделает электромобили, новые электрические автомобили, более доступными для людей со средними доходами", — сказал премьер.

"Электромобили будут свободно перемещаться повсюду. И на два года они будут освобождены от платы за парковку. Расходы на зарядку электромобилей также будут исключены из налогооблагаемого дохода", — перечислил премьер некоторые льготы.

Первый электромобиль Enfield 8000 был построен в Греции в 1973 году на острове Сиросе, сказал премьер.

"Он мог изменить ход в Греции. Но эта машина, вероятно, появилась раньше времени", — сказал Мицотакис, заявив, что сегодня правительство хочет привлечь значительные инвестиции в сектор электротяги.

Он сообщил также, что "зеленый поворот" предстоит сделать во многих секторах.

"Например, каждое новое здание, которое будет построено в нашей стране, должно иметь электрическую инфраструктуру для зарядки электромобилей. Подобные точки зарядки должны быть установлены в существующих зданиях, так как в наших городах теперь будет много электрических велосипедов. Мы не говорим просто об электромобилях, мы говорим об электрических мотоциклах, скутерах, велосипедах", — заявил премьер.

Еще до решения о переходе на электротранспорт в Греции была принята "Национальная стратегия по велосипедам". Она предусматривает создание, помимо пешеходных зон, велосипедных дорожек и зон с ограниченной скоростью движения — до 30 км/час на местных дорогах или в жилых районах. На улицах в Афинах и Салониках два-три года назад появились десятки электросамокатов, которые можно взять напрокат.

Однако амбициозным планам правительства могут помешать экономические проблемы: после пандемии коронавируса прогнозируется спад в экономике Греции до 10% ВВП, и покупку нового электромобиля вряд ли можно считать приоритетом для греков.