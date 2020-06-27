НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июн /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" прорабатывает программу вечных облигаций, есть потребность в 400 миллиардах рублей внебюджетных средств до 2024 года, рассказал журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

До этого президент Владимир Путин поручил кабмину с учетом размещения вечных бондов РЖД подготовить предложения по инструментам долгосрочного финансирования инфраструктуры.

"Да, мы занимаемся этим вопросом (бессрочных облигаций – ред.), прорабатываем. У нас, по большому счету, до 2030 года на 1 триллион программа (строительства дорог — ред.) сверстана", — сказал Петушенко, отметив, что "вечные" бонды нужны как раз на эти нужды.

"Давайте мы доработаем это до конца. На сегодняшний день мы совершенно четко понимаем, что у нас под 400 миллиардов рублей внебюджетных средств потребность есть. Это до 2024 года", — добавил глава "Автодора".

В мае на совещании с президентом России Владимиром Путиным, а затем и на встрече с ним гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания в связи с непростой ситуацией в экономике на фоне коронавируса скорректирует план капзатрат на текущий год до 620 миллиардов рублей при прежних планах в 820 миллиардов и готова профинансировать их за счет бессрочных облигаций на сумму до 370 миллиардов рублей.