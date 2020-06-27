НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июн /ПРАЙМ/. Последний недостроенный участок трассы М11 "Нева" в обход Твери будет стоить чуть больше 60 миллиардов рублей, но денег на это в бюджете по-прежнему нет, рассказал журналистам глава госкомпании "Автодор", в ведении которой находится дорога, Вячеслав Петушенко.

"Мы контракт заключили (на проектирование – ред.), две недели назад провели совещание с губернатором Тверской области Игорем Руденей, вехи поставили. Наша задача — до конца этого года запроектировать, выйти за экспертизой в следующем году, запросить деньги в государстве, потому что их там нет, и начинать строить в следующем году. (Нужно) чуть больше 60 миллиардов рублей", — сказал Петушенко.

В начале июня госкомпания сообщала, что планирует начать строительство участка М11 в обход Твери в 2021 году и закончить в 2023. Проектирование должно завершиться в 2021 году. Проектом будет предусмотрено строительство четырехполосного участка длиной более 60 километров первой технической категории, где возможно ввести для легковых автомобилей скоростной режим в 130 км/ч, пояснял "Автодор".

Изначально предполагалось начать проектировать единственный не построенный участок новой скоростной дороги М11 до конца 2019 года, но денежных средств на стройку на горизонте 2024 года не было, говорил Петушенко.