НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июн /ПРАЙМ/. Завершить строительство новой скоростной платной трассы от Москвы до Казани в 2024 году вместо 2027-го технически возможно, но таких прецедентов в России еще не было, заявил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

В июне вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку, говорил, что планируется параллельно проектировать и строить новую трассу и начинать подготовку территории и переустройство коммуникаций как можно раньше, чтобы, мобилизовав все силы, построить объект не за восемь лет, а за четыре года.

"Задача стоит ускорения с 2027 года до 2024 года. Это просто суперзадача. То есть мы должны через месяц начинать проектирование и к концу (текущего) года начинать заниматься подготовкой территории. По большому счету, в истории РФ и Советского Союза, за исключением Великой Отечественной войны, таких прецедентов нет. Но, по большому счету, если задачу такую поставить, это реально", — сказал Петушенко.

По словам главы "Автодора", строить трассу, которая получит индекс "М12", планируется на основе госконтрактов, для чего будет привлекаться финансирование на госкомпанию. В этом году нужно начать проектирование объекта, заключить соответствующие контракты и начать подготовку территории, чтобы запустить непосредственно строительство в середине 2021 года, иначе не успеть, подчеркнул он.

"Покажите мне в нашей стране человека хоть одного, который имеет опыт реализации вот такого проекта в такие сроки. Такого нет. Главное, чтобы решить эту задачу, должна быть политическая воля. Когда воля есть, тогда это возможно. Технически это возможно", — уверен глава "Автодора".

Автодорога "Москва-Казань" протяженностью 794 километра — один из участков международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" (ЕЗК), она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами. Стоимость проекта оценивается в 730 миллиардов рублей, включая обход Тольятти с мостом через Волгу.