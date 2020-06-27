МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Работа системы регистрации на рейсы российской авиакомпании S7 Airlines полностью восстановлена после сбоя, сообщила РИА Новости представитель компании.

"Работа системы регистрации на рейсы S7 Airlines полностью восстановлена", — сказала представитель.

Ранее представитель компании сообщила РИА Новости, что в системе регистрации на рейсы S7 произошел сбой, ожидаются задержки рейсов. Она также сообщила, что процесс регистрации переводится в локальную систему аэропортов.

Перевозчик рекомендовал пассажирам приезжать в аэропорт заранее.