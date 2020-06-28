РИМ, 28 июн /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Очередной вывозной рейс со 121 гражданином России вылетел в воскресенье вечером из римского аэропорта "Фьюмичино" в Москву, сообщили в российском посольстве в Италии.

"На Родину смогли отправиться граждане России из различных регионов нашей страны", — сказали дипломаты.

Сотрудники посольства России в Италии и авиакомпании "Аэрофлот" помогли пассажирам при регистрации на рейс и прохождении паспортных формальностей.

Сотрудники консульского отдела посольства помогли согражданам с прохождением формальных процедур в римском аэропорту "Фьюмичино" и оказали необходимое содействие пассажирам с ограниченными возможностями.

Двадцать четвертого мая в Россию вылетел самолет со 117 россиянами. Двадцать девятого апреля вывозной рейс "Аэрофлота" по маршруту Рим – Петербург – Москва вернул на родину 105 человек. Как сообщили в посольстве РФ, более 50 человек из подавших заявление на регистрацию на рейс не приехали в Рим ко времени вылета и остались в Италии. Кроме того, в начале апреля более 120 россиян, бывших пассажирами круизных лайнеров итальянской компании Costa Crociere, смогли вылететь из Италии на родину.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.