МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Тестовые летные испытания Boeing 737 MAX, необходимые для сертификации лайнера, начнутся в понедельник, 29 июня, подтвердил в воскресенье РИА Новости представитель Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Глава авиарегулятора Стивен Диксон ранее подчеркнул, что лично осуществит пилотирование модели, чтобы убедиться в ее безопасности.

Предполагается, что тренировочные испытания, в ходе которых будет отработан ряд маневров, займут три дня. Как сообщало издание Wall Street Journal, даже если полеты пройдут успешно, Boeing 737 MAX придется пройти еще ряд дополнительных регулирующих проверок, на которые могут уйти месяцы. Согласно источникам газеты, компания рассчитывает вернуть лайнеры в эксплуатацию в конце текущего года.

"FAA дала разрешение на проведение сертификационных полетов. Они могут начаться уже завтра", — сказал собеседник агентства, отказавшись уточнить детали.

Как ранее сообщило агентство Рейтер, тренировочные полеты пройдут в основном в воздушном пространстве над штатом Вашингтон. По данным агентства, в ходе испытаний отдельное внимание будет уделено надежности системы коррекции маневрирования (MCAS).

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.