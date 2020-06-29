МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Российские судостроители, которые 29 июня отметят свой профессиональный праздник, наравне с представителями других отраслей промышленности готовятся извлечь уроки из пандемии коронавируса. Суда с изоляторами, встроенные санитайзеры и круизные лайнеры со специальными катерами и вертолетами на борту — как COVID-19 трансформирует отрасль, РИА Новости рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Мировое судоходство, в частности, круизное в пандемию показало свои слабые места — типовые вентиляционные системы и отсутствие специально обустроенных помещений на судах не позволили при обнаружении вспышек коронавируса на борту обеспечить полноценную изоляцию заболевших. Нередко крупнейшие круизные лайнеры месяц и более находились на карантине.

"Глобализация достигла такого уровня, что подобные эпидемии, видимо, время от времени будут вспыхивать на нашей планете. А это значит, что мы должны сегодня пересмотреть наше отношение к безопасности и строить суда таким образом, чтобы эти риски были учтены. Мы со своей стороны готовы внедрять новшества, не дожидаясь введения новых санитарных норм", — говорит Рахманов.

"АНТИВИРУСЫ" ДЛЯ ЛАЙНЕРОВ

Встроенные санитайзеры, бесконтактные системы, реагирующие на движение, например, автоматически открывающиеся двери и зажигающийся свет, встроенные бесконтактные сушилки для рук в санитарных комнатах и автоматические дозаторы для мыла на судах появиться могут, но для обеспечения санитарной безопасности этого недостаточно, считает глава ОСК.

"Уже на уровне проекта мы должны предусмотреть, например, достаточное количество изоляторов, в которых могли бы содержаться заболевшие. Подумать о технических возможностях проводить при необходимости срочную эвакуацию больных. Если речь идет о громадном круизном судне, это значит, что на его борту должны появиться специальные катера или, например, вертолеты", — считает он.

В ОСК говорят, что на будущее требуется предусмотреть изменение конструкции систем вентиляции и кондиционирования судов, над чем уже проводится работа. Отделка внутренних помещений тоже должна измениться — в ней придется использовать материалы, способные проходить регулярную санитарную обработку без потери качества.

ДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ

Объединенная судостроительная корпорация в 2019 году разработала плавучую "Скорую помощь" на базе нового речного трамвайчика "Соталия". В качестве мобильного медицинского кабинета или фельдшерского судна "Соталия" может быть использована где угодно, а при необходимости такое судно легко изолировать.

"Добавлю: если размещать в прибрежных районах (и на Крайнем Севере в первую очередь) ключевые транспортные объекты, такие как аэропорты или вокзалы, на воде, то станет гораздо проще не только защитить их от последствий таяния вечной мерзлоты, но и контролировать перемещения людей, и в случае опасной ситуации – перекрыть к ним доступ. Так что судостроительные технологии способны дать нам больше, чем мы привыкли думать", — отметил Рахманов.

Глава ОСК в профессиональный праздник пожелал корабелам и заказчикам судостроительной продукции финансового благополучия, а главное — здоровья.