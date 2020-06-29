ВЛАДИВОСТОК, 29 июн /ПРАЙМ/. Двухмоторный гражданский самолет на базе Ан-2 будут выпускать в Приморье благодаря поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, оказавшихся в тяжелой экономической ситуации из-за сокращения госзаказа, сообщает правительство региона.

Субсидия предназначена для реализации инвестиционных проектов по выпуску гражданской продукции. По словам министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина, которые приводятся в сообщении, получателями могут стать предприятия, планирующие организовать выпуск гражданской продукции.

"Обеспечение загрузки производственных мощностей ООО "322 АРЗ" в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Предприятие готово стать производственной базой вертолетной компании ООО "Гранат" по выпуску нового двухмоторного гражданского самолета на базе Ан-2", – цитируются в сообщении слова Сергея Калитина.

Он добавил, что "это совершенно новый проект самолета, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке". Власти отмечают, что суммарные затраты на реализацию пилотного проекта составят 60 миллионов рублей. Это средства на приобретение оснастки для производства, проектные работы, закупку материалов и оборудования.

Еще несколько проектов могут стать участниками программы субсидирования. В их числе и строительство головного краболовного судна на ООО "Восточная верфь".

"Предприятие первым на Дальнем Востоке приступило к строительству судов-краболовов в рамках программы под инвестиционные квоты. С учетом реализации нового проекта возникает большое количество дополнительных расходов, связанных с постройкой, не учтенных в проекте. Чтобы не допустить срыва исполнения головного заказа и снижения нагрузки предприятия по его выпуску, предполагается субсидирование части стоимости по принципу федерального субсидирования строительства танкера на ССК "Звезда", – приводятся в сообщении слова регионального министра.

Также на Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" планируется модернизация литейного производства. Предполагаемый объем инвестиций составит более 170 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Приморье создадут Фонд региональной поддержки промышленных предприятий для помощи, в том числе, предприятиям оборонно-промышленного комплекса – авиазаводу "Прогресс", "Восточной верфи" и другим. По словам губернатора края Олега Кожемяко, финансирование будет осуществляться совместно с федеральным Фондом развития промышленности.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.

АО "Восточная верфь" во Владивостоке строит серийные катера для Военно-морского флота, сторожевые корабли для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также малые и средние рыболовецкие суда.