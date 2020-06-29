АЛМА-АТА, 29 июн /ПРАЙМ/. Инцидент с самолетом казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", произошедший при перегоне самолета после планового техобслуживания в Португалии, связан с ошибкой при проведении ремонтных работ в этой стране, сообщила Авиационная администрация Казахстана (ААК) со ссылкой на результаты расследования департамента по предупреждению и расследованию авиационных происшествий Португалии (GPIAAF).

Ранее "Эйр Астана" сообщала, что 11 ноября 2018 года ее самолёт Embraer 190 выполнял перегоночный рейс KC1388 в Казахстан из авиационно-технического центра в Лиссабоне, где воздушное судно прошло плановое техническое обслуживание c-check. Во время полёта возникли технические неполадки, из-за чего экипаж принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту, согласно процедурам безопасности. Глава авиакомпании Питер Фостер ранее сообщал, что пилотам удалось посадить самолет с третьей попытки после частичного восстановления контроля над воздушным судном.

"GPIAAF сообщило, что детальное изучение средств управления полетом самолета показало неправильную установку кабельной системы управления элеронами во время технического обслуживания в Португалии", — говорится в сообщении ААК.

Также португальские расследователи авиационного происшествия отметили профессиональные действия и навыки управления самолетом экипажа казахстанского воздушного судна.

"Экипаж этого самолета проделал отличную работу, посадив самолет, который был фатально испорчен. И этот отчет станет свидетельством их профессионализма и самопожертвования, готовность экипажа направить воздушное судно в Атлантический океан ради избежания жертв на земле", — прокомментировал итоги расследования генеральный директор ААК Питер Гриффитс, слова которого приводятся в сообщении.