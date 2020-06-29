МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Разметка поменяется на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве, на некоторых участках изменится количество полос для автомобилей, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Чтобы транспорт смог двигаться по Третьему транспортному кольцу быстрее и свободнее, мы переразметим участки, где образуются так называемые бутылочные горлышки. За счет сужения остальных рядов и уменьшения краевых полос будут организованы дополнительные полосы для движения. Изменения коснутся обоих направлений движения. В результате по востребованной магистрали города движение станет равномернее", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что на Киевском путепроводе и улице Нижняя Масловка (от Вятской улицы до поворота на Полтавскую улицу) появится по одной дополнительной полосе. На кольце в районе Тестовской улицы, 2-го Красногвардейского и Шмитовского проездов количество полос наоборот нужно уменьшить.

"Кроме того, нельзя будет выполнить неудобный маневр — перестроиться с основного хода внешней стороны кольца на Кутузовский проспект при движении по направлению в область. Транспортные потоки на Дорогомиловском мосту (внешняя сторона ТТК) будут разделены буфером", — добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что разделительный буфер появится также на улице Нижняя Масловка в районе пересечения с Вятской улицей и со съездом с Бутырской улицы. А с внутренней стороны ТТК на Нижней Масловке (от выезда из тоннеля со стороны Петровско-Разумовской аллеи до Савеловской эстакады) появится полоса для общественного транспорта.