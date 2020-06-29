ДОХА, 29 июн /ПРАЙМ/. Правительство Кувейта в понедельник приняло решение начать возобновление приостановленных в марте из-за коронавируса коммерческих полетов из международного аэропорта эмирата начиная с 1 августа, говорится в решении правительства, распространенном Кувейтским агентством новостей KUNA.

"Совет министров Кувейта одобрил план из трех этапов по возобновлению коммерческих полетов из и в международный аэропорт Кувейта начиная с 1 августа. Операционная деятельность не должна превышать 30%, исходя из установленных мер предосторожности", — отмечается в решении правительства.

Кувейт первым из стран Персидского залива в марте полностью закрыл свой аэропорт для полетов, чтобы избежать распространения коронавируса.

С начала пандемии в стране зарегистрированы более 45,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом, более 36 тысяч человек выздоровели, скончались 350 человек.