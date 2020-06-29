МОСКВА, 29 июн /ПРАЙМ/. Генконсул Нидерландов в Санкт-Петербурге Лионель Вейр выразил надежду, что Россия вскоре возьмет достаточный контроль над коронавирусом и сможет открыть свои границы.

"Понемногу граждане Европы снова начинают путешествовать, и набирает обороты международное передвижение. Мы надеемся, что и Россия в скором времени возьмет достаточный контроль над вирусом, чтобы вновь открыть границы. Мы с нетерпением ждем скорейшего возобновления наших вековых связей, наших экономических, культурных, социальных и, прежде всего, дружеских контактов", — сказал генконсул изданию "Деловой Петербург".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.