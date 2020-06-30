СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн /ПРАЙМ/. Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста открывается 30 июня, по транспортному переходу во вторник проедут два первых грузовых состава.

"Тридцатого июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение", — сообщил ранее инфоцентр "Крымский мост".

Ожидается, что в церемонии открытия движения примут участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, а также глава Севастополя Михаил Развожаев, сообщили инфоцентр и пресс-службы глав регионов.

По словам Дитриха, благодаря открытию движения грузооборот будет увеличиваться, а стоимость перевозки основных грузов – зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химических удобрений, металлопроката — снизится в среднем на 30-50%.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года. За это время поезда пересекли Керченский пролив более 500 раз и перевезли свыше 250 тысяч пассажиров, сообщили в инфоцентре. Параллельно с железной дорогой работает автодорожная часть Крымского моста.