ИРКУТСК, 30 июн /ПРАЙМ/. Подготовительные работы для проведения капитального ремонта участка дороги на Ольхоне на Байкале начнутся в июле 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости врио главы Приангарья Игорь Кобзев.

Ранее сообщалось, что жители острова Ольхон во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2017 года обратились к нему с просьбой помочь решить вопрос о строительстве асфальтированной дороги до поселка Хужир. Проблема заключалась в том, что остров входит в природоохранную зону, где запрещено вести строительство.

"Госконтракт на капитальный ремонт автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на участке 153 –159 километр заключен в октябре 2019 года. Подрядчик приступит к подготовительным работам в первой половине июля текущего года", — сообщил Кобзев.

Он пояснил, что из-за отсутствия утвержденных границ национального парка у дорожных строителей не было возможности разместить на острове вахтовый городок, площадки складирования материалов и стоянку техники. После совещаний с представителями нацпарка и природоохранной прокуратуры министерством природы Иркутской области было найдено решение. Сейчас границы национального парка поставлены на кадастровый учет. Получено согласование на использование дорожниками участка площадью один гектар. Сейчас подрядчик готовится перебазировать на Ольхон строительную технику.

Ольхон – самый большой остров озера Байкал. Его протяженность 73,5 километра, ширина – 15 километров. Население – около 1,7 тысячи человек. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 метра. Территория Ольхона вместе с прилегающими островками входит в Прибайкальский национальный парк.