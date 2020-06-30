АЛМА-АТА, 30 июн /ПРАЙМ/. Цистерна с бензином и грузовая железнодорожная платформа сошли с рельсов на юге Казахстана, пожарные ликвидировали возникшее возгорание нефтепродуктов, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.

По его информации, сход с рельсов двух вагонов произошел утром во вторник на станции Шокпар Жамбылской области Казахстана.

"На железнодорожной станции Шокпар произошел сход двух вагонов (цистерна с 60 тоннами бензина и платформа с контейнером грузового поезда №2950 сообщением "Алматы-Актогай"), цистерна с ГСМ опрокинулась на бок. В результате происшествия произошел розлив нефтепродуктов с последующим загоранием. Общая площадь, охваченная огнем, составила 600 квадратных метров, повреждено 75 метров железнодорожного полотна", — сообщил Нурахметов.

Пожарные ликвидировали возгорание, в ликвидации ЧП был задействован пожарный поезд. Жертв и пострадавших нет. Из 10 частных жилых домов, расположенных поблизости от места происшествия, эвакуированы и размещены у родственников 42 человека.

Из-за схода вагонов произошла задержка 10 пассажирских поездов.