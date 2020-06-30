МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. С завтрашнего дня — 1 июля — подорожает проезд по платной трассе "Москва — Санкт-Петербург" М-11.

В частности, со среды повысится стоимость проезда в вечерние часы на участке "Зеленоград-Солнечногорск", а также абонементы "Зеленоград-Москва" и "Зеленоград-Шереметьево".

Новая тарифная сетка размещена на сайте Северо-Западной концессионной компании (СЗКК).

Проезд из Зеленограда в Солнечногорск с понедельника по четверг с 14:00 до 1:00 будет стоить 200 рублей, если на автомобиле установлен транспондер (сейчас цена составляет 160 рублей) и 250 рублей без транспондера (сейчас — 200 рублей). В обратном направлении — из Солнечногорска в Зеленоград —по воскресным дням с 14:00 до 1:00 с транспондером стоимость проезда составит 240 рублей (сейчас 200 рублей), без транспондера — за 300 рублей (сейчас — 250 рублей).

Что касается абонементных тарифов, то 10 поездок по маршруту Москва-Зеленоград цена вырастет до 2900 рублей (сейчас 2800), на 20 поездок — до 5000 рублей (сейчас 4800), на 30 поездок — до 6300 рублей (сейчас 6090).

В аэропорт Шереметьево из Зеленограда абонемент на 10, 20 и 30 поездок подорожают до 1350, 2300 и 2850 рублей с 1300, 2200 и 2700 рублей соответственно.

Абонементы на проезд между Зеленоградом и Солнечногорском на 10 поездок подородают до 1650 рублей (с 1550), на 20 поездок — до 3200 рублей (сейчас — 3000), на 30 поездок — до 4650 рублей (сейчас 4350).

Помимо этого с 1 июля СЗКК введет новые абонементы для участка Москва-Солнечногорск, предназначенные для дачников. Это 2 поездки в период с 00:00 пятницы до 1:00 понедельника. Стоимость составит 1150 рублей. На месяц такой билет — 8 поездок — обойдется в 3600 рублей.