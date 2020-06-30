МОСКВА, 30 июн /ПРАЙМ/. Французский концерн Airbus сократит около 15 тысяч своих сотрудников во всем мире до конца лета 2021 года из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса, сообщила компания в своем релизе.

"Принятие (мер в ответ на кризис из-за COVID-19 — ред.), как ожидается, приведет к сокращению примерно 15 тысяч сотрудников не позднее лета 2021 года", — говорится в релизе Airbus.

Деловая активность в гражданской авиации в последние месяцы упала почти на 40%, в то время как отрасль сталкивается с беспрецедентным кризисом, заявила компания. Объем авиаперевозок при этом может вернуться к докризисным уровням не ранее 2023 года, а возможно и 2025 года, в связи с чем компания вынуждена принять соответствующие меры, говорится в сообщении.

Отмечается, что сокращения в Германии составят 5,1 тысячи сотрудников, во Франции — 5 тысяч, 1,7 тысячи — в Великобритании, 900 — в Испании, и еще 1,3 тысячи — в остальных странах мира, где работает компания.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 марта составляло 136,5 тысячи человек.